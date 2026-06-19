Напомним, лидер киевского режима Владимир Зеленский утвердил законодательный акт, который исключает русский язык из числа тех, на которые распространяются гарантии Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Эти изменения коснулись также и образовательной сферы: учащихся призывают переходить на украинский язык не только во время уроков, но и в повседневном общении за пределами учебных заведений. В то же время власти Крыма заявили, что не планируют пересматривать статус украинского языка и намерены сохранить его в числе официальных языков региона, не усматривая оснований для изменения сложившегося положения.