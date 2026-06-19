Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказался от «фанатки» Мелони из-за отсутствия НАТО в Иране

Президент США Дональд Трамп публично дистанцировался от итальянского премьера Джорджи Мелони. Он заявил, что больше не нуждается в её поддержке в качестве фанатки. Причиной стало отношение Рима к американским атакам против Ирана.

Источник: Life.ru

«Она была большим фанатом. Но я не хочу её в качестве фаната, потому что её там не было, вместе с группой НАТО, в связи с проливом», — цитирует Трампа телеканал NBC.

Ранее американский лидер поделился своей версией общения с Мелони на полях саммита G7 во Франции. В беседе с итальянскими журналистами Трамп утверждал, что Мелони буквально умоляла его о совместном фото. Трамп также предположил, что собеседница уже считала за честь сам факт разговора с ним. После этих слов министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США. Поездка была запланирована на 21−22 июня. Причиной отмены стали оскорбительные высказывания Трампа в адрес главы итальянского правительства. Еще в одной политической стычке, что Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони за поддержку папы римского, который выступал против войны в Иране.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше