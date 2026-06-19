Трамп отказался от «фанатки» Мелони из-за отсутствия НАТО в Иране

Ранее американский лидер поделился своей версией общения с Мелони на полях саммита G7 во Франции. В беседе с итальянскими журналистами Трамп утверждал, что Мелони буквально умоляла его о совместном фото. Трамп также предположил, что собеседница уже считала за честь сам факт разговора с ним. После этих слов министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил визит в США. Поездка была запланирована на 21−22 июня. Причиной отмены стали оскорбительные высказывания Трампа в адрес главы итальянского правительства. Еще в одной политической стычке, что Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони за поддержку папы римского, который выступал против войны в Иране.