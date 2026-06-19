Трамп назвал скандал в Овальном кабинете эпизодом «великого телевидения»

Напомним, встреча, о которой идёт речь, состоялась 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете. Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом переросли в публичную словесную перепалку, после чего глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. Трамп в присутствии прессы жёстко раскритиковал визитёра, обвинив его в затягивании мирного процесса и использовании боевых действий в личных политических интересах. Американский руководитель, не скрывая эмоций, заявил, что поддержка не безгранична, и потребовал конкретных шагов к деэскалации.