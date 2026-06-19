Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши напомнил, что для значительной части польского общества УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Навроцкий отметил, что Варшава неоднократно указывала Киеву на чувствительность вопроса и просила пересмотреть последствия решения о наименовании воинской части, однако «позиция украинской стороны не изменилась».