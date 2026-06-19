Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла из‑за присвоения имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского президента.
«Учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования “Герои УПА” и после консультаций с Капитулом, я принял решение лишить президента Украины ордена Белого орла», — заявил Навроцкий в обращении.
Он подчеркнул, что этот шаг «не направлен против украинского народа» и «не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности». «Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину», — отметил он.
Президент Польши напомнил, что для значительной части польского общества УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Навроцкий отметил, что Варшава неоднократно указывала Киеву на чувствительность вопроса и просила пересмотреть последствия решения о наименовании воинской части, однако «позиция украинской стороны не изменилась».
Польша остается готовой к сотрудничеству с Украиной и поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, одновременно «последовательно оберегая память о своих гражданах и достоинство национальных символов», подчеркнул Навроцкий.
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