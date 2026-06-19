NYT: Трамп заявил, что не фанат Украины, кроме её женщин

«Я не большой фанат Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе “Мисс Вселенная”, — приводят слова Трампа авторы книги.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал публичный конфликт с Владимиром Зеленским, произошедший в феврале 2025 года, как фрагмент «великого телевидения». В своей работе под названием Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump авторы цитируют главу Белого дома, который сравнил ту самую перепалку с реалити-шоу «Ученик» и отметил, что реальный политический спор вышел даже более захватывающим, чем телевизионная программа.
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