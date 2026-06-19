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NYT: Трамп заявил, что не фанат Украины, кроме её женщин

Авторы книги «Смена режима» от The New York Times привели новые высказывания президента США Дональда Трампа об Украине. По данным журналистов, на одной из встреч в Овальном кабинете американский лидер заявил, что не является большим поклонником Незалежной. Правда, и у этой страны есть что-то хорошее.

Источник: Life.ru

«Я не большой фанат Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе “Мисс Вселенная”, — приводят слова Трампа авторы книги.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп охарактеризовал публичный конфликт с Владимиром Зеленским, произошедший в феврале 2025 года, как фрагмент «великого телевидения». В своей работе под названием Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump авторы цитируют главу Белого дома, который сравнил ту самую перепалку с реалити-шоу «Ученик» и отметил, что реальный политический спор вышел даже более захватывающим, чем телевизионная программа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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