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WP узнала о планах Нетаньяху сорвать перемирие США и Ирана

Израиль намерен продолжать операцию в Ливане, что противоречит главному пункту соглашения между США и Ираном, сообщили источники WP. Переговоры Вашингтона и Тегерана, намеченные на 19 июня, отложили из-за ударов Израиля по Ливану.

Источник: РБК

Разведка США считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, планирует сорвать окончательное мирное соглашение между США и Ираном, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Неназванные чиновники сообщили изданию о намерении Израиля продолжать военные операции против «Хезболлы» на территории Ливана, что противоречит ключевому пункту мирного соглашения между США и Ираном.

Американская разведка считает, что «политическое выживание» Нетаньяху напрямую связано с его отказом вывести войска из Ливана и заявлениями об усилении ударов по «Хезболле», заявил источник WP. Кроме того, разведка считает, что Израиль недоволен условиями меморандума Трампа, подрывающие его усилия по оказанию максимального давления на Тегеран.

Кроме того, в докладе отмечается, что любая приостановка военных действий или вывод войск из Ливана будут восприняты в Израиле как поражение Нетаньяху.

Сегодня вступил в силу режим прекращения огня между ливанской группировкой «Хезболла» и Израилем. Он начался 19 июня в 16:00 мск. Материал WP был опубликован спустя несколько часов после этого.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии, намеченные на 19 июня, были отложены из-за серии израильских ударов по Ливану, сообщают Financial Times и CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По данным FT, Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с подписанным соглашением, и посредники сейчас пытаются урегулировать этот вопрос. Другой собеседник издания передал формулу иранской стороны «нет Ливана — нет сделки», отметив, что Иран рассчитывает на тактическое преимущество и добивается уступок от США.

Стороны 18 июня согласовали временное мирное соглашение, предусматривающее «немедленное и окончательное прекращение» огня, в том числе на ливанском направлении.

CNN со ссылкой на источник также сообщает, что для возобновления контактов в Швейцарии Иран запросил гарантии прекращения боевых действий; по словам дипломата, посредники работают над вариантами таких гарантий.

Накануне, 18 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает полного прекращения огня «на всех фронтах, включая Ливан, “Хезболлу” и Израиль». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, отметил, что израильские войска не будут выведены из Ливана, пока этого требуют «нужды безопасности Израиля», и подчеркнул, что Израиль не связан договоренностями Вашингтона и Тегерана.

Ранее, на полях саммита G7 во Франции, Трамп выражал недовольство действиями Израиля в Ливане и призывал Нетаньяху к большей ответственности.

14 июня ЦАХАЛ нанес точечный удар по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в бейрутском районе Дахья. По данным израильских военных, целью был командный центр группировки, координировавший подразделения шиитского ополчения на юге Ливана.

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