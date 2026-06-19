WP узнала о планах Нетаньяху сорвать перемирие США и Ирана

Накануне, 18 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает полного прекращения огня «на всех фронтах, включая Ливан, “Хезболлу” и Израиль». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, отметил, что израильские войска не будут выведены из Ливана, пока этого требуют «нужды безопасности Израиля», и подчеркнул, что Израиль не связан договоренностями Вашингтона и Тегерана.