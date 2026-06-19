Трамп допустил проведение операции против Кубы по венесуэльскому сценарию

Напомним, третьего января американские военные осуществили операцию по похищению Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, вывезя их из Венесуэлы в Нью-Йорк. Там главе государства предъявили обвинения в наркотерроризме и ряде других федеральных преступлений. В прессу просочились сведения о якобы применении Пентагоном некоего секретного оружия во время рейда. Сам Мадуро категорически отвергает вину, а прокуратура США тем временем готовит дополнительные обвинения, опасаясь развала текущего дела.