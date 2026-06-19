Трамп допустил проведение операции против Кубы по венесуэльскому сценарию

Главу Белого дома напрямую спросили, могут ли Соединённые Штаты провернуть против Гаваны сценарий, аналогичный тому, что был реализован против Каракаса.
«Это возможно», — коротко ответил хозяин Овального кабинета.
Ранее о том, что Вашингтон рассматривает вариант с похищением кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля, заявлял и глава Министерства войны США Пит Хегсет. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за Дональдом Трампом. Отвечая на вопросы прессы, руководитель военного ведомства отметил, что все возможные опции находятся на столе.
Напомним, третьего января американские военные осуществили операцию по похищению Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, вывезя их из Венесуэлы в Нью-Йорк. Там главе государства предъявили обвинения в наркотерроризме и ряде других федеральных преступлений. В прессу просочились сведения о якобы применении Пентагоном некоего секретного оружия во время рейда. Сам Мадуро категорически отвергает вину, а прокуратура США тем временем готовит дополнительные обвинения, опасаясь развала текущего дела.
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