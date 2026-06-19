Мерц: Украина пока не готова стать полноправным членом Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал позицию, согласно которой Украина не сможет вступить в Европейский союз, не пройдя предварительно стадию ассоциированного участия.
По его словам, сегодня страна не способна стать членом содружества, поскольку находится в состоянии конфликта.
«Но она может стать ассоциированным, а затем и полноправным членом», — сказал канцлер по итогам встречи Евросовета.
При этом немецкий политик подчеркнул, что получение статуса ассоциированного члена возможно для страны-кандидата без внесения изменений в действующие учредительные документы Евросоюза.
Известно, что в июне 2022 года ЕС присвоил Украине и Молдавии статус государств-кандидатов. В Брюсселе неоднократно признавали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было призвано поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии удалил из декларации пункт об ускоренном принятии Украины в Евросоюз.