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Мерц: Украина пока не готова стать полноправным членом Евросоюза

Фридрих Мерц по итогам Евросовета обозначил путь Украины в ЕС: сначала ассоциированное членство, затем полноправное.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал позицию, согласно которой Украина не сможет вступить в Европейский союз, не пройдя предварительно стадию ассоциированного участия.

По его словам, сегодня страна не способна стать членом содружества, поскольку находится в состоянии конфликта.

«Но она может стать ассоциированным, а затем и полноправным членом», — сказал канцлер по итогам встречи Евросовета.

При этом немецкий политик подчеркнул, что получение статуса ассоциированного члена возможно для страны-кандидата без внесения изменений в действующие учредительные документы Евросоюза.

Известно, что в июне 2022 года ЕС присвоил Украине и Молдавии статус государств-кандидатов. В Брюсселе неоднократно признавали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было призвано поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии удалил из декларации пункт об ускоренном принятии Украины в Евросоюз.

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