Мерц: Украина пока не готова стать полноправным членом Евросоюза

Известно, что в июне 2022 года ЕС присвоил Украине и Молдавии статус государств-кандидатов. В Брюсселе неоднократно признавали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было призвано поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией.