На Троекуровском кладбище установили памятник Геннадию Бурбулису

В 2007-м ушел из политики, занялся научной и просветительской деятельностью. В августе 2009 года основал «Школу политософии Геннадия Бурбулиса». В 2017 году по его инициативе при Ельцин-центре в Екатеринбурге был создан Народный университет российского конституционализма. «Вторая статья Конституции — это, по сути, молитва: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства”», — рассуждал Геннадий Бурбулис.