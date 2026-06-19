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Трамп: сохранение G8 могло предотвратить кризис на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что сохранение формата G8 с участием России могло бы предотвратить украинский кризис.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что сохранение формата G8 с участием России могло бы предотвратить украинский кризис.

По словам американского лидера, было бы гораздо лучше, если бы формат остался прежним. При этом он отметил, что экс-президент Барак Обама не хотел видеть Владимира Путина в группе, и исключение российского лидера из G8 стало ошибкой.

«Вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы это сделали», — сказал Трамп.

Формат G8 прекратил существование в 2014 году, когда семь западных стран бойкотировали сочинский саммит и провели встречу в Брюсселе без участия России.

Ранее Захарова дала Мелони совет после унижения из-за фото с Трампом на G7.

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