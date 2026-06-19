Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

До недавнего времени Дональд Трамп и Джорджа Мелони поддерживали дружеские отношения. Однако в начале года итальянский премьер вступилась за папу римского Льва. Понтифик осудил войну в Иране и за это подвергся резкой критике со стороны президента США. После этого Дональд Трамп обвинил премьер-министра Италии в трусости.