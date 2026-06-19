Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни отменил поездку в США после резких высказываний Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни отменил поездку в США после резких высказываний Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.

Итальянский министр счел такие заявления оскорбительными не только для руководства страны, но и для всей Италии. «По этой причине я принял решение отменить визит в США», — написал господин Таяни в Х.

Дональд Трамп в интервью итальянскому телеканалу заявил, что на саммите G7 во Франции госпожа Мелони якобы умоляла о совместном фото, а он согласился на это из жалости. Эти слова вызвали дипломатический скандал.

Джорджа Мелони отвергла изложенную Трампом версию и публично заявила, что она не соответствует действительности. Она добавила, что потрясена тем, как американский президент относится к своим союзникам.

До недавнего времени Дональд Трамп и Джорджа Мелони поддерживали дружеские отношения. Однако в начале года итальянский премьер вступилась за папу римского Льва. Понтифик осудил войну в Иране и за это подвергся резкой критике со стороны президента США. После этого Дональд Трамп обвинил премьер-министра Италии в трусости.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше