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Глава МИД Украины заявил о намерении вернуть Польше Командорский крест

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что намерен вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла президентом Польши Каролем Навроцким.

Источник: Офис президента Украины

Ранее в пятницу Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине деятелей УПА *.

«На фоне таких … действий (со стороны Польши — ред.) не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена “За заслуги перед Польшей”. Скоро верну его Польше», — написал Сибига на своей странице в социальной сети Facebook**.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла.

Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой «в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всеобъемлющих отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, а также его стойкость в защите неотъемлемых прав человека».

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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