Глава МИД Украины заявил о намерении вернуть Польше Командорский крест

Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой «в знак признания его выдающихся заслуг в углублении дружественных и всеобъемлющих отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, а также его стойкость в защите неотъемлемых прав человека».