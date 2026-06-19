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МИД РФ работает над освобождением и возвращением 11 россиян из Азербайджана

Захарова заявила, что МИД РФ находится в контакте с соотечественниками, задержанными в Азербайджане.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел России ведет работу по освобождению и возвращению из Азербайджана 11 граждан РФ. Об этом в беседе с «Ведомостями» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Скорейшее освобождение наших сограждан станет важным шагом для полной нормализации и продвижения вперед двусторонних отношений». — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что посольство РФ в Баку поддерживает постоянный контакт с задержанными в Азербайджане соотечественниками, а также их родственниками. Представитель МИД отметила, что дипмиссия продолжает интенсивную работу по их возвращению.

Напомним, что россияне были задержаны азербайджанскими силовиками в Баку 30 июня — 1 июля 2025 года во время обысков в информагентстве «Спутник Азербайджан». По данным МИД, в Россию уже были возвращены два журналиста.

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