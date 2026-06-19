Трамп счел возможной военную операцию по смене власти на Кубе

В ночь на 3 января в рамках американской операции «Абсолютная решимость» президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены в США. На проведение операции потребовалось 2 часа 20 минут. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией и сообщили, что в ходе событий погибли 100 человек.