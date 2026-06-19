Трамп счел возможной военную операцию по смене власти на Кубе

Проведение операции на Кубе по аналогии с действиями военных США в Венесуэле по захвату бывшего президента республики Николаса Мадуро является возможным, заявил в интервью Axios американский президент Дональд Трамп.
«Возможно. Это возможно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли «кубинская операция» проходить схожим образом с «венесуэльской».
Президент США добавил, что сопоставляет потенциальный сценарий действий на Кубе с операциями против Венесуэлы и Ирана, указывая на более быструю реализацию «венесуэльского» варианта и большую продолжительность «иранского». Он утверждал, что в Венесуэле приходилось ждать подходящих погодных условий, операция заняла порядка 48 минут и проводилась ограниченными силами, несмотря на численность местных военных.
Также Трамп указал на географическую близость Венесуэлы и Кубы к США по сравнению с Ираном, подчеркивая логистические различия.
После операции в Венесуэле США усилили давление на Кубу: Трамп ввел в отношении нее чрезвычайное положение, что фактически означало морскую блокаду для сдерживания поставок топлива и спровоцировало энергетический кризис. WSJ ранее писала о массовом уходе иностранных компаний с Кубы.
В ночь на 3 января в рамках американской операции «Абсолютная решимость» президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены в США. На проведение операции потребовалось 2 часа 20 минут. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией и сообщили, что в ходе событий погибли 100 человек.
С начала текущего года в США состоялись два судебных заседания по делу Мадуро — в январе и марте. Политик заявил о своей невиновности.
Ранее в этом месяце глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассматривают варианты вплоть до похищения или ликвидации президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках операции, аналогичной венесуэльской.
Хегсет предупредил Гавану не испытывать Вашингтон «играми с угрозами», указав на растущее давление на кубинский режим и подчеркнув, что США «имеют все необходимые возможности» для ответа. В июне Минфин США ввел санкции против Диас-Канеля и связанных с ним лиц и организаций. Он возглавляет страну с 2018 года, сменив Рауля Кастро.
В мае Минюст США рассекретил обвинительное заключение против 94‑летнего Рауля Кастро и еще пяти граждан Кубы по делу об уничтожении 24 февраля 1996 года двух самолетов правозащитной организации Brothers to the Rescue над международными водами. Ведомство указало, что обвинение предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение. Диас-Канель назвал эти обвинения политически мотивированным шагом для оправдания возможной военной агрессии против Кубы.
По данным USA Today, Пентагон готовит план возможной операции против Кубы на случай приказа Трампа. Politico в мае сообщало, что администрация изучает сценарии военного вмешательства с целью смены власти на острове.
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