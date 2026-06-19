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Вэнс признался, что у него есть курятник с 15 птицами

Джей Ди Вэнс сообщил, что давно мечтал о разведении кур: вице-президент США подтвердил наличие курятника и рассказал, что в его хозяйстве содержится около 15 голов.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что обзавелся домашними курами. Об этом политик рассказал в ходе общения с представителями прессы.

«Есть, да», — ответил он на вопрос журналистов, на самом ли деле у него появился курятник.

Вэнс также признался, что давно мечтал о разведении птицы, и уточнил, что в его хозяйстве сейчас содержится порядка 15 голов.

«Это круто, мы увлеклись», — заключил вице-президент США.

Ранее сообщалось, что чиновник из России восхитил сограждан необычным хобби.

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