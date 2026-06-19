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В Минске указали, что после атаки на автобус под Брянском над детьми летали БПЛА

Это говорит о том, что все это контролировалось и координировалось, заявил первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов.

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Большое количество беспилотников кружило над детьми, когда они хотели забрать вещи из пораженного украинским дроном автобуса в Брянской области. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов в программе «Клуб редакторов» в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он обратил внимание, что беспилотник, которым был нанесен удар, был начинен поражающими элементами для массового поражения пассажиров автобуса. «Вокруг летало большое количество беспилотных средств. Это говорило о том, что все операторы, которые координируют эту работу, — это не искусственный интеллект. И это не БПЛА, который на истощении батареи во что попало просто летел», — сказал Перцов.

«И тот факт, что в момент возвращения группы людей, детей, не пострадавших в результате атаки, когда они хотели забрать вещи из пораженного автобуса, над ним тоже кружило большое количество беспилотников, говорит о том, что все это контролировалось и координировалось. И случайностью точно не было», — отметил первый замглавы администрации президента.

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