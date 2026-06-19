В Минске указали, что после атаки на автобус под Брянском над детьми летали БПЛА

Он обратил внимание, что беспилотник, которым был нанесен удар, был начинен поражающими элементами для массового поражения пассажиров автобуса. «Вокруг летало большое количество беспилотных средств. Это говорило о том, что все операторы, которые координируют эту работу, — это не искусственный интеллект. И это не БПЛА, который на истощении батареи во что попало просто летел», — сказал Перцов.