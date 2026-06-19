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Пушков: Поддержка Киева стала цементом для построения супергосударства Евросоюза

Пушков заявил, что концепция супергосударства ЕС потерпит крах при проигрыше Украины в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз получил «цемент» для построения «европейского супергосударства» за счет поддержки Украины. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в интервью РИА Новости.

«Необходимость поддержки Украины для ЕС становится важнейшим фактором аргументации, сплочения. Это вот тот цемент, на котором они строят европейское супергосударство», — отметил представитель Совфеда РФ.

Как заявил Пушков, подобная доктрина потерпит крах при проигрыше Киева в конфликте с Москвой. В этом случае ЕС вернется к прежнему формату, став союзом наций и отдельных государств.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истинной целью лидеров ЕС сохранение действующего режима в Киеве. Заявления Европы о готовности к диалогу с РФ являются лишь элементом геополитической стратегии Запада.

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