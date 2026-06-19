Дмитриев: Польша нашла сторонников нацизма на Украине

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Польские власти обнаружили сторонников нацистского режима на Украине. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя новость о решении президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.
«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине», — написал он в X.
Навроцкий предложил лишить Зеленского награды в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ.
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Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.