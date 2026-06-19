МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сокрытие информации о пандемии COVID-19 стало основой для последующего подавления альтернативных точек зрения. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Сокрытие фактов о COVID и цензура имеют большое значение, поскольку именно тогда “просвещенное” тайное правительство, СМИ и “большие технологические компании” впервые вступили в сговор, чтобы создать грозную машину “промывания мозгов”, которая подавляет альтернативные точки зрения», — написал Дмитриев в X.
По его словам, созданный тогда механизм продолжает воздействовать на общественное мнение и ограничивать независимое мышление.
Ранее директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала материалы о происхождении COVID-19 и обвинила бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи в том, что он пытался скрыть предоставление американского финансирования для исследований коронавирусов в Уханьском институте вирусологии.