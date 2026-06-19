Трамп связал исключение России из G8 с началом конфликта на Украине

«Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, возможно, не было бы и войны между Россией и Украиной, но (бывший президент США Барак — ред.) Обама не хотел, чтобы (президент России Владимир — ред.) Путин там был. Думаю, еще один-двое тоже были против», — сказал Трамп.