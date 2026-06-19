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Трамп связал исключение России из G8 с началом конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что сохранение членства России в G8 могло бы предотвратить конфликт на Украине.

Источник: Reuters

«Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, возможно, не было бы и войны между Россией и Украиной, но (бывший президент США Барак — ред.) Обама не хотел, чтобы (президент России Владимир — ред.) Путин там был. Думаю, еще один-двое тоже были против», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер уже называл «очень глупым» решение об исключении России из «восьмерки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что формат G8 более не представляет интереса для России, поскольку центр экономического развития сместился в ином направлении.

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