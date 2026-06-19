Эксперт Тимофеев: В Европе сочли инициативу Кошты о диалоге с РФ несвоевременной

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с Россией. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, объяснил, почему европейские страны, с одной стороны, опасаются упустить переговоры между США и Россией касательно Украины, а с другой — отвергают прямые контакты из Европы.
По мнению Тимофеева, европейцы готовы к переговорам с Россией, но только на условиях, которые будут выгодны Украине.
— Как мы видим, инициативой на поле боя владеет российская армия. Европейцы на саммите G7 пытаются изменить позицию (президента США Дональда) Трампа по диалогу с Россией и обещают новую военную помощь Киеву, — отметил специалист.
Он также добавил, что после заседания контактной группы по Украине Германия анонсировала новый пакет военной помощи Киеву, который включает ракеты из немецких запасов и финансирование закупок систем ПВО.
Кроме того, Нидерланды также подтвердили свою поддержку Украины и теперь планируют выделить новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро, из которых половина будет направлена на закупку беспилотных летательных аппаратов у местных военно-промышленных компаний.
— В этих условиях думаю, что и Макрон, и Мерц считают, что примирительные инициативы Кошты просто несвоевременны, так как противоречат курсу на дальнейшее вооружение Украины, — приводит его слова Новости Mail.
17 июня СМИ сообщили, что один из ключевых советников Кошты Педро Луртье якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту страны Владимиру Путину. Целью их бесед была подготовка возможных переговоров касательно конфликта на Украине. Позднее появилась информация о том, что контакты Кошты с Россией вызвали яростную негативную реакцию у некоторых европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не проинформировали.