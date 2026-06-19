Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского польской награды

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о решении Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского государственной награды. Данное решение было принято в связи с героизацией на Украине главарей УПА* (запрещенная в России экстремистская организация).
«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал Дмитриев в соцсети X.
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