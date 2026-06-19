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Вэнс: силовой сценарий США по Ирану всегда на столе

Джей Ди Вэнс заявил, что военные меры против Ирана остаются возможным сценарием, но США выбрали дипломатическую паузу.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что военный вариант действий против Ирана всегда «на столе», однако сейчас американская администрация предпочитает предоставить Тегерану возможность для маневра.

«Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», — сказал он в интервью CBN News.

По словам политика, в настоящее время США взяли «паузу» в давлении на Исламскую Республику. Благодаря этому были разблокированы морские проливы, снижено напряжение на мировых рынках и уменьшилась стоимость энергоресурсов.

Теперь, как отметил Вэнс, Вашингтон будет наблюдать, готов ли Тегеран изменить свою политику.

«Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится — отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам», — заключил вице-президент США.

Ранее Вэнс обратился к Израилю с призывом не «атаковать» мирную сделку США и Ирана.

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