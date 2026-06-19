Вэнс: силовой сценарий США по Ирану всегда на столе

«Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», — сказал он в интервью CBN News.
По словам политика, в настоящее время США взяли «паузу» в давлении на Исламскую Республику. Благодаря этому были разблокированы морские проливы, снижено напряжение на мировых рынках и уменьшилась стоимость энергоресурсов.
Теперь, как отметил Вэнс, Вашингтон будет наблюдать, готов ли Тегеран изменить свою политику.
«Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится — отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам», — заключил вице-президент США.
Ранее Вэнс обратился к Израилю с призывом не «атаковать» мирную сделку США и Ирана.