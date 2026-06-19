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Трамп заявил о планах посетить Турцию и Китай

В Анкаре пройдет саммит НАТО 7−8 июля.

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Турцию и Китай.

«Мы много путешествуем. Мы поедем в Турцию. В течение года мы также вернемся в Китай», — сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

7−8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО.

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