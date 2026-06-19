Зеленский заявил, что переговоры России и Украины могут возобновиться

«Я думаю, раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос — в каком формате», — заявил Зеленский во время общения с журналистами.
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве