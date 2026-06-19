Сибига решил вернуть польскую госнаграду в ответ на лишение Зеленского ордена

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернет полученный им от властей Польши Командорский крест после того, как Владимира Зеленского лишили польского ордена Белого орла.
«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена “За заслуги перед Польшей”. Скоро верну его Польше», — написал Сибига на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ.