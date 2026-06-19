Сибига решил вернуть польскую госнаграду в ответ на лишение Зеленского ордена

«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена “За заслуги перед Польшей”. Скоро верну его Польше», — написал Сибига на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).