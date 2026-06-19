Трамп посчитал возможной военную операцию по смене власти на Кубе

«Да, это возможно», — ответил господин Трамп на вопрос журналиста может ли «кубинская операция» пройти по аналогии с «венесуэльской». «Есть еще один момент. Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. А Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах», — добавил господин Трамп.