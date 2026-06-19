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Трамп посчитал возможной военную операцию по смене власти на Кубе

Президент США Дональд Трамп считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по подобию той, что США провели в Венесуэле в январе. Тогда Соединенные Штаты захватили и вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Axios.

Президент США Дональд Трамп считает возможным проведение операции по смене власти на Кубе по подобию той, что США провели в Венесуэле в январе. Тогда Соединенные Штаты захватили и вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Axios.

«Да, это возможно», — ответил господин Трамп на вопрос журналиста может ли «кубинская операция» пройти по аналогии с «венесуэльской». «Есть еще один момент. Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. А Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах», — добавил господин Трамп.

Возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля также недавно допустил глава Пентагона Пит Хегсет. The New York Times писала о возможных планах США захватить бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. В мае Politico со ссылкой на источники сообщило о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе.

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