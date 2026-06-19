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Членство Украины в ЕС будет угрозой для польских фермеров, заявил Навроцкий

Навроцкий: вступление Украины в ЕС будет угрожать польскому сельскому хозяйству.

Источник: © РИА Новости

ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз будет угрожать польскому сельскому хозяйству, заявил президент республики Кароль Навроцкий.

«Я признаю, что угроза польскому сельскому хозяйству — это вступление Украины в ЕС», — приводит слова Навроцкого его канцелярия на платформе Х.

Он добавил, что, «как президент Польши», «понимает чаяния Украины», однако всегда будет стоять «на страже хорошего отношения к польскому фермеру, польским сельскохозяйственным товарам, в том числе в контексте “зеленого порядка” и решений ЕС».

При этом он добавил, что «Польша слишком красива, польские фермеры слишком талантливы, чтобы отдать польское сельское хозяйство».

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.

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