Трамп пообещал вернуться в Китай «в какой-то момент»

«В какой-то момент в течение года мы снова поедем в Китай. Председатель Си приедет сюда в сентябре, но мы возвращаемся туда на большую конференцию, которая пройдет в Китае», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.