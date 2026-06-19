ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Китай «в какой-то момент в течение года».
Трамп ранее заявлял, что, помимо контактов на G20, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в КНР в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом — ориентировочно 24 или 26 сентября.
«В какой-то момент в течение года мы снова поедем в Китай. Председатель Си приедет сюда в сентябре, но мы возвращаемся туда на большую конференцию, которая пройдет в Китае», — сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.