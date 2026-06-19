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Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене

Трамп: Европе следовало бы заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене.

ВАШИНГТОН, 19 июня — РИА Новости. Европе следовало бы заплатить за оружие на сумму 350 миллиардов долларов, которое США передали Украине при бывшем американском лидере Джо Байдене, считает действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сообщил он, выступая на базе Эндрюс.

Трамп отметил, что США при Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов, а европейцы не возвращали Вашингтону эти деньги, поскольку с них этого никто не требовал раньше.

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