Сибига решил вернуть польскую награду после решения по Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернёт государственную награду Польши после того, как Владимира Зеленского лишили ордена Белого орла.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Facebook*.
«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности хранить данную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена “За заслуги перед Польшей”. Скоро верну его Польше», — написал Сибига.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не может согласиться с тем, что украинские военнослужащие, прошедшие подготовку в Польше, будут служить под знаменем Украинской повстанческой армии (УПА)**.
До этого Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА.
* Meta — владелец Facebook, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).