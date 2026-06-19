В Лос-Анджелесе во время общественного просмотра игры ЧМ-2026 произошла стрельба

Во время общественного просмотра в Лос-Анджелесе матча чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореи произошла стрельба.
Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл возле Сеульского международного парка, где люди собрались для просмотра игры.
50-летний мужчина был госпитализирован с множественными пулевыми ранениями. Полиция задержала 19-летнего подозреваемого.
О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.
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