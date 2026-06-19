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В Лос-Анджелесе во время общественного просмотра игры ЧМ-2026 произошла стрельба

Во время общественного просмотра в Лос-Анджелесе матча чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореи произошла стрельба.

Во время общественного просмотра в Лос-Анджелесе матча чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореи произошла стрельба.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл возле Сеульского международного парка, где люди собрались для просмотра игры.

50-летний мужчина был госпитализирован с множественными пулевыми ранениями. Полиция задержала 19-летнего подозреваемого.

О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее такси с фанатами сборной Аргентины обстреляли в США по дороге на матч ЧМ-2026.

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