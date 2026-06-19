Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наконец-то обнаружила нацисотв»: Дмитриев с иронией отреагировал на решение Польши лишить Зеленского главной национальной награды

Дмитриев: Польша обнаружила сторонников нацизма на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Польши внезапно нашло сторонников нацизма на Украине. Наконец-то это произошло, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Такой пост он опубликовал в соцсети Х в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Стоит напомнить, что напряжение между Киевом и Варшавой растет на фоне пронацистских решений Незалежной. Зеленский лишился награды после торжественного присуждения подразделению ВСУ имени «героев УПА*».

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.

Тем временем глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Белоруссии. Как утверждает Зеленский, он готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, якобы расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной.

*- признана экстремистской и запрещена в России.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше