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Трамп: США добьются завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят урегулировать российско-украинский конфликт и намерены довести процесс до конца.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят урегулировать российско-украинский конфликт и намерены довести процесс до конца.

«Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть ее завершение. Я думал, что это будет проще всего, но оказалось немного сложнее. Но мы добьемся этого», — сказал господин Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс (запись опубликована на YouTube-канале ABC News).

Как добавил президент США, странам Европы следовало бы заплатить за оружие на $350 млрд, которое Соединенные Штаты передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене.

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