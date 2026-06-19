Трамп: США добьются завершения конфликта на Украине

«Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть ее завершение. Я думал, что это будет проще всего, но оказалось немного сложнее. Но мы добьемся этого», — сказал господин Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс (запись опубликована на YouTube-канале ABC News).