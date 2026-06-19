Митрополит Иларион сообщил о госпитализации дирижёра Спивакова

Митрополит Иларион сообщил о госпитализации народного артиста СССР, дирижёра Владимира Спивакова с подозрением на инсульт.
«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — написал он в Telegram-канале.
Ранее профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета врач-кардиолог Елена Ефремова рассказала, что высокое давление ночью связано с повышенными рисками инсульта и инфаркта.