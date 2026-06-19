Навроцкий: вступление Украины в ЕС станет угрозой для сельского хозяйства Польши

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз создаст угрозу для польского сельского хозяйства. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
«Я считаю, что угрозой для польского сельского хозяйства будет вступление Украины в ЕС», — отметил Навроцкий в своем выступлении на мероприятии организации Agro Liga. Его слова привела канцелярия главы государства.
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