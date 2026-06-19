Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий: вступление Украины в ЕС станет угрозой для сельского хозяйства Польши

Польский лидер заявил об этом на мероприятии организации Agro Liga.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз создаст угрозу для польского сельского хозяйства. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

«Я считаю, что угрозой для польского сельского хозяйства будет вступление Украины в ЕС», — отметил Навроцкий в своем выступлении на мероприятии организации Agro Liga. Его слова привела канцелярия главы государства.

Польша наряду с Венгрией и Словакией продолжает блокировать импорт ряда сельхозтоваров с Украины.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше