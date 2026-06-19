Зеленский заявил, что переговоры РФ и Украины могут возобновиться

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, заявил, что переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию конфликта могут возобновиться.
— Я думаю, что раунды переговоров с российской стороной возобновятся. Вопрос — в каком формате, — сказал он во время общения с журналистами, передает РИА Новости.
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита Евросоюза высказалась, что сейчас наиболее подходящее время, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры ЕС с РФ.
17 июня СМИ сообщили, что один из ключевых советников председателя Евросовета Антониу Кошты Педро Луртье якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту страны Владимиру Путину. Целью их бесед была подготовка возможных переговоров касательно конфликта на Украине.
Позже появилась информация о том, что контакты Кошты с Россией вызвали яростную негативную реакцию у некоторых европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не проинформировали.