Трамп: Европе надо заплатить $350 млрд за оружие для Киева

«Байден многое отдал Украине, и они должны за это заплатить, то есть за это должны заплатить европейцы, но у них таких планов не было. Они не заплатили, никто не просил их заплатить», — сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.