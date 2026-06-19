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Трамп: Европе надо заплатить $350 млрд за оружие для Киева

Администрация его предшественника Джо Байдена никого не просила об этом, отметил американский президент.

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США следовало бы брать с европейских стран деньги за поставки оружия Украине с самого начала, однако администрация его предшественника Джо Байдена никого не просила об этом.

«Байден многое отдал Украине, и они должны за это заплатить, то есть за это должны заплатить европейцы, но у них таких планов не было. Они не заплатили, никто не просил их заплатить», — сказал он во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

«В минувшие выходные я встречался с европейскими лидерами. Я сказал: “Подумайте только, мы предоставили вам самолеты, всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд”. Поэтому я спросил: “Почему вы этого не сделали (не оплачивали поставки вооружений Киеву — прим. ТАСС)?” — заявил Трамп. Он уточнил, что в ответ услышал: “Ну, нас никто об этом не просил”. “Теперь они платят, Европа платит”, — добавил американский лидер.

Летом 2025 года администрация Трампа ввела новый механизм поставок оружия Украине: теперь это оружие оплачивают европейские союзники США по НАТО.

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