Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что больше не нуждается в Мелони в качестве «фаната»

Дональд Трамп заявил, что премьер Италии Джорджа Мелони была его «большим фанатом».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что больше не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве «фаната» из-за ее позиции по вопросу Ормузского пролива.

«Она была большим фанатом. Но я не хочу, чтобы она была фанатом, потому что ее не было там вместе с группой НАТО по вопросу, связанному с проливом», — приводит слова Дональда Трампа журналист NBC Гейб Гутьеррес в соцсети.

Ранее президент США заявил, что Джорджа Мелони просила его сделать совместную фотографию на полях саммита G7. По словам Дональда Трампа, она настойчиво добивалась снимка.

Тем не менее впоследствии Джорджа Мелони опровергла соответствующие слова главы Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше