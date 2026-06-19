Трамп заявил, что больше не нуждается в Мелони в качестве «фаната»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что больше не нуждается в премьер-министре Италии Джордже Мелони в качестве «фаната» из-за ее позиции по вопросу Ормузского пролива.
«Она была большим фанатом. Но я не хочу, чтобы она была фанатом, потому что ее не было там вместе с группой НАТО по вопросу, связанному с проливом», — приводит слова Дональда Трампа журналист NBC Гейб Гутьеррес в соцсети.
Тем не менее впоследствии Джорджа Мелони опровергла соответствующие слова главы Белого дома.
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