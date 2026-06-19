Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии: Неймар — первый в мире футболист сборной на удалёнке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над футболистом сборной страны Неймаром.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над футболистом сборной страны Неймаром.

Во время встречи с гражданами глава государства подошёл к мальчику и спросил его, кого он считает лучшим бразильским футболистом на данный момент. Услышав имя Неймар, президент с удивлением отметил, что тот вообще сейчас не играет.

«Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удалёнке. Игрок на удалёнке!» — сказал президент.

Он также иронично отметил, что «если так дальше пойдёт, Бразилии придётся собрать сборную с помощью искусственного интеллекта».

Напомним, что Неймара включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26. Но он пропустил стартовую игру с Марокко из-за травмы. Сообщалось, что он не выйдет на поле и во втором матче с Гаити.

Ранее сообщалось, что у Неймара за три года родится четвёртая дочка.