Президент Бразилии: Неймар — первый в мире футболист сборной на удалёнке

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над футболистом сборной страны Неймаром.
Во время встречи с гражданами глава государства подошёл к мальчику и спросил его, кого он считает лучшим бразильским футболистом на данный момент. Услышав имя Неймар, президент с удивлением отметил, что тот вообще сейчас не играет.
«Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удалёнке. Игрок на удалёнке!» — сказал президент.
Он также иронично отметил, что «если так дальше пойдёт, Бразилии придётся собрать сборную с помощью искусственного интеллекта».
Напомним, что Неймара включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26. Но он пропустил стартовую игру с Марокко из-за травмы. Сообщалось, что он не выйдет на поле и во втором матче с Гаити.
Ранее сообщалось, что у Неймара за три года родится четвёртая дочка.