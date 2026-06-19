Трамп заявил о планах вновь посетить Китай в течение года

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вновь посетить Китай в течение ближайшего года.
Об этом американский лидер сообщил во время выступления на авиабазе Эндрюс.
По его словам, предстоящие контакты между Вашингтоном и Пекином продолжатся как в США, так и в КНР.
«В какой-то момент в течение года мы снова поедем в Китай. Председатель Си (Цзиньпин. — RT) приедет сюда в сентябре, но мы возвращаемся туда на большую конференцию, которая пройдёт в Китае», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что больше всего среди мировых лидеров ему импонируют Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.