Le Figaro: Макрон может распустить парламент перед выборами президента 2027 года

«Это окажет давление на всех и станет последним средством для того, чтобы помешать партии “Национальное объединение” прийти к власти. Хотя я же считаю, что таким образом Макрон не только позволит встать во главе государства выходцу из этой партии, но и даст им абсолютное большинство», — считает неназванный министерский советник. Однако в окружении президента отказываются комментировать данную гипотезу, утверждая, что речь идет о спекуляциях внутри политических кругов, добавляет Le Figaro.