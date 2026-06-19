Le Figaro: Макрон может распустить парламент перед выборами президента 2027 года

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты парламента) перед президентскими выборами 2027 года. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.
«В окружении президента некоторые считают, что это может спасти нас, потому что люди подойдут ответственно к голосованию. Я же, напротив, считаю, что это нас лишь утянет в пропасть», — заявил изданию неназванный парламентарий, который утверждает, что обсуждал этот сценарий с некоторыми министрами и советниками главы государства.
По его словам, такой шаг рассматривается как способ помешать преемнику Макрона самостоятельно определять время проведения парламентских выборов и одновременно даст возможность действующему президенту до последнего контролировать ситуацию. При таком сценарии первый и второй тур выборов в Национальное собрание и на пост главы государства пройдут в одни даты. Конституционный совет же, по мнению собеседника газеты, не будет препятствовать, поскольку фактически подчиняется Макрону, поставившему во главе этого органа своего соратника Ришара Феррана.
«Это окажет давление на всех и станет последним средством для того, чтобы помешать партии “Национальное объединение” прийти к власти. Хотя я же считаю, что таким образом Макрон не только позволит встать во главе государства выходцу из этой партии, но и даст им абсолютное большинство», — считает неназванный министерский советник. Однако в окружении президента отказываются комментировать данную гипотезу, утверждая, что речь идет о спекуляциях внутри политических кругов, добавляет Le Figaro.