Axios: Рубио на следующей неделе посетит Бахрейн, Кувейт и ОАЭ

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь США Марко Рубио планирует на следующей неделе совершить рабочее турне по нескольким странам Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.
«Рубио планирует поездку на Ближний Восток на следующей неделе: на данный момент в программу, как указали два источника, входят Кувейт, ОАЭ и Бахрейн», — написал Равид в X.
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