Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Киеву при Байдене

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европе стоило бы заплатить за оружие, которое США передали Украине при экс-президенте Джо Байдене, пишет РИА Новости.
«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — указал Дональд Трамп.
По его словам, США при Джо Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов. При этом европейцы не возвращали стране эти деньги, поскольку с них не требовали средства.
Ранее Дональд Трамп заявил, что без поддержки США Украина «пала бы за один день».
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