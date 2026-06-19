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Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Киеву при Байдене

Дональд Трамп заявил, что США при Джо Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европе стоило бы заплатить за оружие, которое США передали Украине при экс-президенте Джо Байдене, пишет РИА Новости.

«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — указал Дональд Трамп.

По его словам, США при Джо Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов. При этом европейцы не возвращали стране эти деньги, поскольку с них не требовали средства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что без поддержки США Украина «пала бы за один день».

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