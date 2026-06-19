Маршруты поездов «Таврия» в Крым и из него 20 июня сократят до Керчи, сообщила компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».
«Все поезда “Таврия”, прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи», — говорится в публикации в Telegram-канале компании.
Пассажиров отвезут автобусами от станции Керчь-Южная или до неё.
Ранее движение поездов приостановили на участке Крымской железной дороги.
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