Президенту Филиппин удалось не на шутку удивить Путина: вот чем

«А я ответил: “Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий”, — прокомментировал Фердинанд Маркос-младший.