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Axios: Рубио намерен посетить Ближний Восток на следующей неделе

Госсекретарь США Марко Рубио намерен на следующей неделе совершить поездку на Ближний Восток. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Источник: RT на русском

Госсекретарь США Марко Рубио намерен на следующей неделе совершить поездку на Ближний Восток. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Рубио планирует поездку на Ближний Восток на следующей неделе: Кувейт, ОАЭ и Бахрейн», — написал он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран смогут выйти на окончательное соглашение в течение ближайших двух месяцев после подписания меморандума о взаимопонимании.

Кроме того, американский лидер допустил, что США не понадобится возобновлять боевые действия с Ираном.

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