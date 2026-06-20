В Международном военном центре МО РФ обсудили вопросы применения беспилотников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов в СВО, а также методику подготовки специалистов в области беспилотных систем обсудили на IX заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств участников СНГ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.