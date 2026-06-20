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В Международном военном центре МО РФ обсудили вопросы применения беспилотников

В заседании приняли участие представители оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов в СВО, а также методику подготовки специалистов в области беспилотных систем обсудили на IX заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств участников СНГ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе работы участниками заседания были рассмотрены вопросы применения беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов в специальной военной операции, методика и особенности подготовки специалистов беспилотных систем, подготовка подразделений к выполнению задач по противодействию техническим средствам, применяемым с использованием технологий беспроводной передачи данных и управлением по оптоволоконному кабелю», — отметили в министерстве.

В заседании приняли участие представители оборонных ведомств Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

«Ежегодно с 2018 года проведение Координационного комитета позволяет нам обсудить наиболее актуальные вопросы в области боевой подготовки национальных вооруженных сил, обменяться опытом на основе современных вооруженных конфликтов», — подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Секретарь Совета министров обороны государств — участников СНГ генерал-лейтенант Юрий Дашкин отметил, что встреча проходит на фоне напряженной военно-политической обстановки. В отношении стран Содружества постоянно расширяется спектр угроз национальной безопасности, указал он.

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