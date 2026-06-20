Военная операция на Украине. Онлайн

В ДНР за сутки после атак ВСУ погибли два мирных жителя.
В Донецке дрон ВСУ атаковал торговый центр.
Подразделения 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытаются через волонтеров купить моторные лодки, вероятно, для форсирования реки Оскол в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Основные события 20 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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