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Военная операция на Украине. Онлайн

Над регионами России и Черным морем сбили 216 украинских БПЛА.

В ДНР за сутки после атак ВСУ погибли два мирных жителя.

В Донецке дрон ВСУ атаковал торговый центр.

Подразделения 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытаются через волонтеров купить моторные лодки, вероятно, для форсирования реки Оскол в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 20 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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