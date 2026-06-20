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США одержали победу над Австралией на ЧМ-26

Сборная США победила команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Сборная США победила команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле завершилась со счётом 2:0.

Первый гол в этой встрече был забит на 11-й минуте — австралиец Кэмерон Бургесс отправил мяч в свои ворота.

На 44-й минуте отличился Алекс Фримен. Судья сначала не засчитал гол из-за офсайда, но коллеги на VAR постановили, что игрок находился в правильном положении.

Сборная США набрала шесть очков. Она лидирует в группе D. На счету австралийцев три очка — сборная находится на второй позиции.

В третьем туре звёздно-полосатые сыграют с Турцией, а Австралия — с Парагваем. Оба матча пройдут 26 июня.

Ранее Мексика победила Южную Корею на чемпионате мира.

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