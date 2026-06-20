США одержали победу над Австралией на ЧМ-26

Сборная США победила команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле завершилась со счётом 2:0.
Первый гол в этой встрече был забит на 11-й минуте — австралиец Кэмерон Бургесс отправил мяч в свои ворота.
На 44-й минуте отличился Алекс Фримен. Судья сначала не засчитал гол из-за офсайда, но коллеги на VAR постановили, что игрок находился в правильном положении.
Сборная США набрала шесть очков. Она лидирует в группе D. На счету австралийцев три очка — сборная находится на второй позиции.
В третьем туре звёздно-полосатые сыграют с Турцией, а Австралия — с Парагваем. Оба матча пройдут 26 июня.
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